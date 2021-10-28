РИАМО - 28 окт. За минувшие сутки в Московской области выявили 2639 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число выявленных заболевших зафиксировали в Балашихе (214), Красногорске (158), Королеве (154), Мытищах (147) Жуковском и Пушкине (по 134), сообщает подмосковный оперштаб.

137 — в Люберцах, 109 — в Дмитрове, 100 — в Коломне, по 87 — в Клину и Богородском округе, 86 — в Зарайске, по 68 — в Орехово-Зуевском округе и Химках, 66 — в Электростали, 62 — в Подольске, 60 — в Раменском округе, 53 — в Реутове, 52 — в Сергиевом Посаде.

48 — в Солнечногорске и Щелкове, по 43 — в Одинцовском округе, Воскресенске, 37 — в Ивантеевке, по 31 — в Истре, Шатуре, 28 — в Домодедове, 27 — в Ленинском округе, 25 — в Чехове, 23 — в Лобне, по 22 — в Долгопрудном, Наро-Фоминске, 21 — в Дзержинском, 20 — в Серебряных Прудах, по 19 — в Павловском Посаде и Ступине.

По 14 случаев — в Волоколамске и Дубне, по 12 — в Серпухове и Егорьевске, 11 — в Талдоме, по 10 — во Фрязине, Черноголовке, 9 — в Бронницах и Рузе, 8 — в Луховицах, по 7 случаев выявили в Краснознаменске и Можайске, 6 — в Лосино-Петровском, по 5 — в Кашире и Шаховской, по 4 — в Лотошине и Электрогорске, 3 — в Лыткарине, по 2 случая выявили в Красноармейске, Озерах и Пущине.

Ни одного случая заболевания не выявили в Звездном городке, во Власихе, Котельниках, Рошале, Молодежном, Протвине,

С начала пандемии в области зафиксировали 510 522 случая заражения. Скончались 8635 человек. Выздоровели и выписались 438 947 человек.

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