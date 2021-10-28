РИАМО - 28 окт. В ходе редевелопмента бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в районе Щукино ввели более 189 тысяч «квадратов» недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Жилой квартал «Октябрьское поле» — масштабный проект комплексной реорганизации части промзоны № 41. На данный момент на «Октябрьском поле» уже ввели более 189 тысяч «квадратов» жилья, коммерческой инфраструктуры и социальных объектов. На месте бывшего заброшенного городского участка построены жилые корпуса и три детских сада. Ведется строительство ДОУ, поликлиники и школы площадью более 13 тысяч «квадратов», — заявил Андрей Бочкарев.

В свою очередь генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», которая осуществляет редевелопмент бывшей промзоны, Татьяна Тихонова отметила, что в конце октября компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых корпусов и детского сада.

«Строительство на территории «Октябрьского поля» идет в соответствии с графиком. В конце октября мы ввели два жилых корпуса на 1127 квартир с подземным паркингом на 320 машин. Общая площадь двух домов — более 92 тысяч квадратных метров. На первых этажах новостроек разместятся коммерческие объекты. В ближайшее время запланировано открытие детского сада для 100 воспитанников», — рассказала Татьяна Тихонова.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о выдаче разрешения на строительство четырех корпусов и детского сада для 100 воспитанников на территории «Октябрьского поля». Для реализации третьей очереди проекта компания «РГ-Девелопмент» подписала с Правительством Москвы первый в России договор о комплексном развитии промышленных территорий.