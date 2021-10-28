РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. В стационарах подмосковной Балашихи развернули более 600 коек для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Растет число новых случаев заражения Covid-19. Если еще летом и в сентябре текущего года количество госпитализаций держалось на уровне 15 человек в сутки, то в октябре этот показатель вырос до 45-60 человек. Об этом рассказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Решение о перепрофилировании коечного фонда кожно-венерологического и психоневрологического диспансера, поликлиники №4 в микрорайоне Гагарина и лабораторного корпуса на шоссе Энтузиастов, 16 в округе было принято министерством здравоохранения Подмосковья. Общая мощность развернутого фонда - 380 коек. Учитывая рост заболеваемости, пришлось также перепрофилировать роддом в микрорайоне Саввино на 300 коек.

Нагрузка на участковую терапевтическую службу по вызовам на дом сейчас возросла в 5 раз — до 2-2,5 тыс. вызовов в сутки. Увеличилось в Балашихе и количество тестируемых COVID-19. Для его выявления в горокруге проводится до 1,1 тыс. тестов ПЦР в сутки. Из тысячи проведенных тестов у 100-150 случаях выявляется вирус COVID-19.

С декабря 2020 года в Балашихе вакцинировались почти 65% населения — это больше 264 тысяч человек. Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября все желающие смогут пройти вакцинацию - стационарные пункты продолжат работать. Врачи уверяют, что вакцины хватит всем.

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