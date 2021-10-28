РИАМО - 28 окт. Пьяная ссора между двумя ранее судимыми мужчинами в Волоколамске закончилась поножовщиной, один из оппонентов погиб, сообщили РИАМО в пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Тело погибшего мужчины 1964 года рождения с колото-резаным ранением обнаружили в квартире дома 6 в проезде Строителей.

По подозрению в совершении преступления задержали жителя Волоколамского округа 1980 года рождения. Он рассказал, что убил оппонента в ходе пьяной ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».