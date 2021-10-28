РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. В подмосковном Подольске закрыли полусферами проезд транспорта к школе №36 по просьбе жителей близлежащих домов, сообщается на сайте УК ООО «Любимый дом».

Проезд транспорта закрыт от улицы Циолковского в сторону школы №36, вдоль 3 подъезда дома №17 Бородинского бульвара.

«Выбирайте альтернативный проезд вдоль нежилых помещений домов №№17 и 15. Проезд в районе мусоро-сборочной площадки перекрыт полусферами согласно решению собрания собственников указанной территории», - говорится в сообщении.