РИАМО - 28 окт. С 28 октября по 7 ноября в городском округе Люберцы из-за введенных ограничений для предотвращения распространения коронавируса закрыты порядка 3 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Руководитель округа провел онлайн-встречу с бизнес-сообществом, медиками и сотрудниками Роспотребнадзора. В ходе нее обсудили вопрос вводимых в Подмосковье Covid-ограничений.

«Закрытие коснется около 3 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса городского округа Люберцы – это торговля, бытовые услуги, общепит, спорт, культура. Разъяснили меры поддержки бизнеса. Любая помощь в данной ситуации важна, но не надо забывать и о вакцинации сотрудников предприятия», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время прививка – это одна из самых эффективных мер борьбы с Covid-19.

Глава муниципалитета призвал жителей округа отнестись с пониманием к вводимым ограничениям.

«Это вынужденная мера для сокращения роста заболеваемости Covid-19. Берегите себя! Будьте здоровы», - заключил Ружицкий.

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