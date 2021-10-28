РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. В связи с проведением плановых работ, в нескольких населенных пунктах Домодедова 29 октября на 2 часа отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Света не будет 2 часа в промежутке времени с 9:00 до 17:00.

Свет отключат на улице Дорожная в деревне Старосъяново, в деревнях Камкино, Киселиха, Бехтеево, Борисово, Вяльково, Воеводино, Жеребятьево, Котляково, Новленское, селе Колычево, а также в СНТ «Отдых-Котляково», «Форум-Инвест-Жеребятьево», «Лесок-Камкино» и «Пахра-Киселиха».

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.