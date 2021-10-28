РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 окт. Молодогвардейцы организовали дебаты на экологические темы со студентами Щелковского колледжа, на дебатах обсудили актуальные вопросы экологии, а также рассмотрели предложения студентов, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Нельзя не отметить качественные аргументы и взрослое отношение к вопросам, что в свою очередь, поможет ребятам правильно выражать и отстаивать свое мнение в будущем», - сказал руководитель щелковских молодогвардейцев Филипп Чернов.

Активисты и дальше продолжат работать в этом направлении и проводить новые интересные мероприятия. Кроме того, в рамках партийного проекта «Чистая страна» ребята регулярно проводят субботники.