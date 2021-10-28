РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Поликлиники подмосковной Балашихи с 28 октября по 7 ноября будут работать по особому графику из-за введения в Подмосковье нерабочих дней, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

28, 29 октября, 1, 2, 3, 5 ноября поликлинические подразделения городского округа будут работать с 8:00 до 20:00; 30 октября, 6 ноября - с 9:00 до 16:00; 4 ноября- взрослая до 16:00, детская - выходной.

31 октября и 7 ноября – выходные дни.

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