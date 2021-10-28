РИАМО - 28 окт. Завершены работы по ремонту приемного отделения хирургического корпуса Дмитровской областной больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Там отремонтировали входные группы здания, заезд для медицинского транспорта, а также провели внутренние отделочные работы, заменили двери, полы и коммуникации.

«Мы продолжаем реализовывать масштабную программу по текущему ремонту медорганизаций в Подмосковье. За сутки в приемное отделение Дмитровской больницы поступает порядка 150 человек. Важно, чтобы и пациентам, и медработникам были созданы комфортные условия», - сказала зампред правительства региона - глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Она почеркнула, что отделение не закрывалось на ремонт, медики приводили прием пациентов. Ремонтные работы делались поэтапно.

За счет демонтажа перегородок в приемном отделении удалось увеличить площадь помещения.

«Зона ожидания стала намного комфортнее для пациентов, в ней размещена удобная мебель, кулер и телевизоры. Для отделения закуплены новые кресла-коляски, тележки для перевозки больных, электрокардиограф, кварцевые облучатели воздуха и дезары», - перечислил главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.