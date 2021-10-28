РИАМО - 28 окт. Городские службы будут работать в режиме повышенной готовности в связи с нерабочими и праздничными днями с 28 октября по 7 ноября включительно, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур, все они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения», - отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие и праздничные дни.



В прошлые периоды самоизоляции ресурсоснабжающими организациями не было выявлено существенного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа, в предстоящие нерабочие дни также не прогнозируется рост потребления ресурсов.

«Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 млн кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 млн кубометров в сутки», - сказал Бирюков.

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