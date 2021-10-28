РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. В рамках комплексного развития территорий администрация Балашихи разработала концепцию переселения жителей аварийных домов №№1, 3 и 7 по улице Почтовой, она предусматривает расселение ветхого жилья с заменой на современное в 4 микрорайонах округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

27 октября в школе №8 микрорайона Южное Кучино прошла встреча с жителями аварийных домов по вопросам расселения с участием замглавы Балашихи Сергея Лукичева и начальника управления благоустройства администрации округа Максима Сидоркина.

«Дома №№1, 3 и 7 по улице Почтовая признаны аварийными. В настоящее время в рамках комплексного развития территорий администрация городского округа разработала концепцию переселения жителей. Она предусматривает расселения ветхого жилья с заменой на современное в 4 микрорайонах округа: Зеленовка, Кучино, Салтыковка и Никольско-Архангельский», - говорится в сообщении.

Всего в рамках программы в округе будет переселено 18 аварийных домов.

В 2021 году по решению губернатора Подмосковья, Балашиха вошла в пилотный проект по программе расселения ветхого жилья с заменой на современное. Она предполагает переселение из ветхого и аварийного жилья свыше 1,5 млн. человек региона. Планируется расселить жителей бараков, послевоенных малоэтажных домов и хрущевок.