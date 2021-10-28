РИАМО - 28 окт. Депутаты Мособлдумы приняли в целом законопроект, который устанавливает пониженную ставку налога на имущество организаций в размере 1,6% по 2023 год в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, которые являются их неотъемлемой частью, передает корреспондент РИАМО.

На заседании в четверг проект закона «О внесении изменений в Закон Московской области «О налоге на имущество организаций в Московской области» представила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

«Понижающая ставка налога на имущество организаций в размере 1,6% продлевается по 2023 год включительно для железнодорожных путей общего пользования и сооружений», - отметила она.

Министр добавила, что законопроект позволит создать комфортные условия работы для региональных перевозчиков. Согласно пояснительной записке, с 1 января 2022 года срок уплаты налога на имущество организаций устанавливается не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Срок уплаты авансовых платежей - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

При этом, выпадающие доходы бюджета Московской области от снижения указанной налоговой ставки составят 450 млн рублей в 2022 году и 465 млн рублей в 2023 году.

«Несмотря на то, что (законопроект - ред.) приводит к выпадающим доходам бюджета Московской области, основная цель - это приведение бюджета Московской области в соответствие с изменениями в действующее федеральное законодательство», - отметил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.