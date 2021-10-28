РИАМО - 28 окт. Период нерабочих дней идеально подходит для вакцинации от коронавирусной инфекции тем, кто еще не привился, сообщил врач-терапевт Алексей Водовозов.

По его словам, если после прививки будет наблюдаться ухудшение самочувствия, то можно будет отлежаться дома.

«Прививаться людям желательно, когда впереди выходные дни. Это нужно, потому что могут вдруг развиться какие-то неприятные последствия. Это может быть повышение температуры, слабость, разбитость и так далее. Лучше, чтобы такие последствия пришлись не на рабочий день, а на выходные. Можно спокойно отлежаться, а потом выйти на работу», – сказал Водовозов в эфире радио Sputnik.

Также после вакцинации врач советует ограничить число контактов с потенциальными источниками инфекции на весь период нерабочих дней. Он посоветовал не ездить на юг или за границу в период эпидканикул.

«Поймите, что это не отдых, а эпидемиологические каникулы, то есть попытка прервать цикл заражений», - подчеркнул терапевт.

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