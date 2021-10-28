РИАМО - 28 окт. На пятом заседании Московской областной думы депутаты в трех чтениях одобрили законопроект, который предоставит Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области льготы на аренду проблемных объектов, передает корреспондент РИАМО.

С таким проектом закона выступил заместитель прокурора Московской области Александр Благородов.

«На сегодняшний день в аренде фонда находится 7 земельных участков под проблемными объектам общей площадью 98 тыс. кв. м. Совокупная годовая арендная плата составляет по ним 8,9 млн рублей в год, соответственно средняя стоимость 1 кв. м земельного участка – 91,62 рубля», - отметил Благородов.

Он добавил, что по 95 объектам из 141 объем сэкономленных бюджетом средств может увеличится на 48%.