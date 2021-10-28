РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 окт. Новая концепция предполагает комплексное благоустройства парка, все предложения и замечания по ней жители могут направлять на адрес электронной почты blag2015mr@mail.ru, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Предполагается благоустройство пляжной и прибрежной зоны, прогулочных аллей, детских игровых зон, установку дополнительного освещения и проведение озеленения.

Полностью с новой концепцией можно ознакомиться на сайте администрации Щелкова.