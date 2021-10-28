РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 26 798 случаев инфицирования, из них 158 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 639 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 510 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 635 человек. Выздоровели и выписались 438 947 человек. Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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