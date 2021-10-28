РИАМО - 28 окт. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский 29 октября откроет новое структурное подразделение на птицефабрике «Элинар-Бройлер», которая расположена в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«На новом структурном подразделении птицефабрики «Элинар-Бройлер» будет производиться инкубационное яйцо для дальнейшего выращивания цыплят-бройлеров. Это будет племенной птицерепродуктор», - отметил Воскресенский.

По его словам, на объекте были проведены восстановительные работы 1 очереди, которые включают в себя ремонт зданий 6 птичников. Еще смонтировали новые коммуникации, приобрели и установили новое оборудование для содержания птицы.

Министр добавил, проект предполагает поэтапный ремонт 29 птичников, чтобы предприятие смогло производить инкубационные яйца для собственных нужд. Объем ежегодного производства составит 42 млн штук.

«Новое структурное подразделение птицефабрики в Малой Дубне рассчитано на 250 тыс. птицемест. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 680 млн рублей», - сказал Воскресенский.

«Элинар-Бройлер» является современным птицеводческим комплексом. Он интегрирует в себе все циклы по выращиванию здоровой птицы с высокими вкусовыми качествами. Технология выращивания состоит из многих этапов: от получения инкубационного яйца до переработки и реализации охлажденной продукции.

Основными подразделениями являются птицеводческий комплекс, перерабатывающий и комбикормовый заводы, а еще завод по производству упаковочных материалов для мяса.

Воскресенский уточнил, что производственные площадки птицефабрики находятся в Наро-Фоминском, Богородском округах и городском округе Чехов.

«По завершении проекта для жителей Подмосковья будет создано порядка 100 дополнительных новых рабочих мест», - подчеркнул министр.

По его словам, на сегодняшний день «Элинар-Бройлер» - это стабильный российский производитель птицеводческой продукции. На долю данной птицефабрики приходится 25% от производимого в Подмосковье мяса бройлеров.