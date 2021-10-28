С 26 по 28 октября в Москве проходит выставка погребальных принадлежностей «Некрополь – TANEXPO World Russia 2021». Попасть на мероприятие могут не только работники ритуальной сферы, но и просто интересующиеся граждане. На выставке уже рассказали о новинках в сфере посмертного макияжа и ритуальной флористике, а также представили модную одежду для усопших. Подробности – в материале РИАМО.

Элитные гробы и ритуальные прицепы

Во вторник, 26 октября, в «Экспоцентре» открылась международная форум-выставка «Некрополь – TANEXPO World Russia 2021». Мероприятие, посвященное теме похорон, проходит уже в 29 раз. Это совместный проект итальянской выставки TANEXPO и российской выставки «Некрополь».

В рамках мероприятия проходят различные конференции и круглые столы. Они посвящены в том числе отраслевому законодательству и современным подходам к управлению похоронным делом.

Участникам предложили пройти ускоренный курс повышения квалификации по специальности «бальзамировщик». Кроме того, специалисты провели мастер-класс по изготовлению посмертной маски.

В специальных секциях на выставке приставлена косметика для посмертного макияжа. К слову, варианты мейкапа были отработаны на манекенах.

На выставке работают десятки различных павильонов: в одних рассказывают о гравировальных станках и уже готовых гранитных памятниках, в других представлены гробы на любой кошелек. Например, обычный деревянный можно купить за семь тысяч рублей. Тем, кому хочется роскоши, предлагают гробы премиум-класса: лакированное дерево снаружи и белый бархат внутри. Стоимость таких изделий не обозначена.

На выставке также представлены ритуальные автомобили и прицепы в виде карет. Черные катафалки – одни из главных экспонатов.

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Keep calm & horoni

Выбрать можно и урны для праха – на выставке их тоже достаточно внушительное количество. Некоторые украшены изображением цветов и матрешек, есть и однотонные фарфоровые экземпляры – более строгие и дорогие.

В рамках мероприятия прошла демонстрация захоронения урны с прахом. Такой перформанс проводили представители организации сопровождения похорон. В действительности же процедура была стандартной – единственное отличие от типичных похорон заключается в том, что в мероприятии принимают участие больше людей.

Такую бригаду можно заказать для проведения любых похорон и караульного выставления на время траурной церемонии. Помимо обычных пакетов услуг, доступны и ВИП-варианты – специалистов подберут не только по их профессиональным качествам, но и по внешним данным. Так, сотрудники будут одного роста, и их оденут в элитную одежду.

Не обходится выставка и без ритуальной флористики. Вице-президент Национальной гильдии флористов (НГФ) России Сергей Карпунин провел соответствующий мастер-класс. Кроме того, венкам и цветочным корзинам отведен большой стенд.

На мероприятии можно приобрести различные погребальные принадлежности: от лент и венков до саванов. Также в «Экспоцентре» представлены сувенирные товары: брелоки в виде черепов и гробов, одежда с различными надписями, например, «Кто обзывается, тот в морге разлагается» или Keep calm & horoni.

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Загробная мода и Dj-сет

Несмотря на то, что это отраслевое мероприятие, и все пришедшие в «Экспоцентр» действительно присматриваются к поставщикам и решают различные вопросы бизнеса, гостей всячески развлекали. В программе достаточно большое количество необычных для человека, не связанного с похоронным бизнесом, активностей.

Так, в ВИП-зоне проходил шоу-показ творческих костюмов в рамках проекта «Лик ангела», который организовал творческий союз художников России. На подиуме юноши и девушки демонстрировали различные наряды – на некоторых моделях, например, были крылья, а на других массивные головные уборы, напоминающие нимбы.

В той же зоне отыграли и импровизированные похороны, а точнее прощание с умершей. На столе стоял гроб, в котором лежала девушка, похожая на Панночку из «Вия» Гоголя. Оплакивали ее люди в старославянских нарядах. После представления гроб понесли к павильону, где девушка «ожила». Оказалось, что так начался Dj-перформанс «Немертвая».

Но и это не все, что могло удивить гостей на мероприятии. Бренд Demeter презентовал лимитированное издание туалетной воды по заказу «Некрополя» с воодушевляющим названием «Похоронное бюро».

Практически в самом конце первого дня выставки украинская студия ритуальных услуг Angels представила модную коллекцию одежды для усопших. Пока она доступна только для женщин – это яркие платья преимущественно в восточном стиле. Погребальные наряды демонстрировали девушки, лежавшие в гробах абсолютно неподвижно с закрытыми глазами. Проносили гробы мимо гостей «могильщики» – молодые парни в официальных костюмах. Стоит отметить, что некоторые наряды были с весьма откровенными декольте.

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Гости похоронной выставки

Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение – весь день на фоне звучала мрачная мелодия, а также композиция итальянского композитора Эннио Морриконе из фильма «Профессионал».

Из общей массы посетителей явно выделялись гости будто из лихих 90-х – серьезные мужчины в кожаных пиджаках и куртках с цепями поверх водолазок и перстнями на пальцах в сопровождении ухоженных дам, которые с завидным постоянством любят наведываться к косметологам.

Участники практически в каждом павильоне предлагали угоститься не только фруктами или сладостями, но и выпить крепкого алкоголя. Возможно, так легче решать вопросы, или же коллеги по цеху просто таким образом отдыхают.

Посетили мероприятие и люди, далекие от похоронной индустрии. Некоторые пришли из интереса к мистике, а другие действительно присматривались к подобным товарам на будущее. Так, пожилые люди интересовались гробами и другой ритуальной атрибутикой. Они подтвердили, что пришли на выставку самостоятельно, однако о каких-либо деталях говорить отказались.

Некоторую трагичность мероприятия разбавлял аниматор – молодой человек в костюме гроба с открывающейся верхней частью. Он танцевал, обнимал прохожих и фотографировался с ними.

Многие гости, не стесняясь, делали селфи на фоне гробов и были в очень приподнятом настроении. Один из пришедших на выставку отметил, что это всего лишь работа, к которой он привык.

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