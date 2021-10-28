РИАМО - 28 окт. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечилось 2951 человек, общее число выздоровевших достигло 438 947, сообщается на сайте Стопкоронавирус.РФ.

Также за сутки было выявлено 2639 новых случаев заболевания. С начала пандемии в области зафиксировали 510 522 случая заражения. Также за сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом, за все время жертвами инфекции стали 8 635 человек. Для того, чтобы не заболеть, рекомендуется сделать бесплатную прививку.

Также за сутки было выявлено 2639 новых случаев заболевания. Для того, чтобы не заболеть, рекомендуется сделать бесплатную прививку.

С начала пандемии в Московской области было сделано более 12 млн ПЦР-исследований на коронавирус.

С 28 октября по 7 ноября в Подмосковье объявлены нерабочие дни. Это сделано для стабилизации ситуации с Covid-19.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что эпидситуация с коронавирусом в области остается напряженной.

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