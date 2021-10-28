РИАМО - 28 окт. По прогнозам специалистов Аналитического центра Москвы, начавшиеся в городе нерабочие дни не приведут к серьезному падению оборотов магазинов. Одна из причин – онлайн-продажи, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

При этом эксперты ведомства считают, что введенные ограничения отразятся не только на непродовольственной рознице, но и затронут продуктовые магазины.

Между тем, существенное влияние эпидканикул скажется на магазинах, которые торгуют одеждой, обувью, косметическими и другими потребительскими товарами повседневного спроса.

При этом покупатели могут перенести покупки на выход из эпидканикул, а некоторые отоварились заранее. Так, в прошедшие выходные (23-24 октября) уже отмечалось некоторое увеличение оборотов магазинов одежды и обуви (+14%), парфюмерных и косметических магазинов (+13%).

Также эксперты считают, что нет оснований для более серьезного падения оборота в этих сегментах, в том числе, за счет роста онлайн-канала продаж. Дистанционные покупки одежды и обуви по-прежнему пользуются спросом.

В сфере услуг, в которой проблематично перенести продажи в онлайн-формат, снижение оборотов ожидается больше, чем в секторе непродовольственной торговли: по опыту прошлого «локдауна» среднесуточное снижение оборотов полностью закрытых отраслей может достигать 60% и более.

В Москве стартовали нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. В эти дни разрешено работать только магазинам первой необходимости, продовольственным и аптекам.

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