РИАМО - 28 окт. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов проинспектировал ход ремонтных работ в спортивной школе на улице Победы, сообщает пресс-служба главы городского округа.

«По просьбам родителей воспитанников спортивной школы и тренеров здесь заменена система освещения – теперь там светодиодные лампы, обновлено покрытие в залах, установлены новые дверные блоки, выполнен косметический ремонт раздевалок и уборных», - сказал Каторов.

Градоначальник уточнил, что в спортивную школу также закуплены новые баскетбольные щиты для спортивного зала, а также приобретены гимнастический конь и новый ковёр для художественной гимнастики.

«Уверен, что происходящие в спортшколе качественные перемены позволят юным воспитанникам одерживать новые победы», - подытожил Каторов.

В перспективе спортивная школа переедет в Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Администрацией городского округа Реутов заключен инвестиционный договор с ООО «ФИТНЕС» на завершение строительства спортивного учреждения. Новый комплекс планирует открыть свои двери для будущих звезд спорта в IV квартале 2022 года.