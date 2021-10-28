РИАМО - 28 окт. За минувшие сутки в Московской области подтвердили 2639 новых случаев коронавируса, всего в регионе зарегистрировали 510 522 случая заболевания, сообщает оперштаб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последнее время объемы вакцинации от коронавируса в регионе выросли вдвое. Но этот показатель не стал рекордным.

Из-за роста заболеваемости с 28 октября по 7 ноября в регионе ввели нерабочие дни. Это должно помочь стабилизировать ситуацию.

Также Воробьев отметил, что эпидситуация с коронавирусом в области остается напряженной.

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