РИАМО - 28 окт. Подмосковным жителям напомнили об особенностях работы транспорта в нерабочие дни с 28 по 7 ноября. Автобусы областных перевозчиков будут работать по расписанию воскресенья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На линии ежедневно будет задействовано порядка 6,8 тыс. автобусов. Электропоезда в период с 28 октября по 3 ноября будут ездить как обычно, с 4 по 7 ноября — по расписанию выходных дней. В эти дни будет работать около 500 электропоездов.

Все транспортные объекты будут продезинфицированы. В нерабочую неделю также будут сильнее контролировать ношение масок в транспорте. За этим будут следить более 2 тыс. контролеров ежедневно.

Также жителям региона напомнили, что в области с 8 ноября заблокируют соцкарты для льготного проезда в транспорте жителям старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями, у которых нет прививки от коронавируса или QR-кода.

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