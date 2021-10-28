РИАМО - 28 окт. За минувшие сутки в московские больницы доставили 1679 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ находятся 733 заболевших, сообщает столичный оперштаб.

Также за последние 24 часа выздоровели 5232 человека, с начала пандемии инфекцию смогли побороть 1 578 057 пациентов.

Кроме того, в городе выявили 8440 новых случаев заражения, всего зафиксировано 1 795 410 случаев коронавируса.

В Москве в четверг стартовал период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Такую меру ввели, чтобы прервать цепочки заражения Covid-19.

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