РИАМО - 28 окт. В отделение полиции доставлен мужчина 1991 года рождения, который проявил агрессию по отношению к полицейскому в ресторане, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

ЧП произошло в четверг. Правоохранители проводили проверку для обеспечения общественного порядка.

Мужчина в ресторане, расположенном на улице Арбат, агрессивно отреагировал на полицейских. Он сорвал нагрудный знак и нанес удар стулом по руке инспектора ППСП.

Лейтенант полиции за оказанием медицинской помощи обращался в мед. учреждения, после чего продолжил несение службы. По данному факту проводится проверка.