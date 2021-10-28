РИАМО - 28 окт. За минувшие сутки в Москве скончались 95 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. С начала пандемии жертвами инфекции стали 31 058 человек, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе начался период нерабочих дней, он продлится до 7 ноября. Это нужно, чтобы прервать цепочки заражения инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе напряженной. По его словам, растет число госпитализаций и летальных исходов.

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