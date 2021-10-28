РИАМО - 28 окт. За минувшие сутки в России скончались 1159 Covid-пациентов, всего с начала пандемии в стране умерли 235 057 человек, сообщает оперштаб.

Врачи напоминают, что победить пандемию Covid-19 можно с помощью вакцинации.

Ранее крупнейшие ритейлеры страны предложили ввести обязательную бесплатную вакцинацию от Covid-19 для всех жителей. Предприниматели считают, что эта мера будет эффективнее временного закрытия магазинов.

В России вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий указ подписал глава государства. Такая мера позволит сдержать рост заболеваемости коронавирусом, который отмечен в последние недели.

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