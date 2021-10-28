РИАМО - 28 окт. В России подтвердили 40 096 новых случаев Covid-19 за сутки, с начала пандемии в стране выявили 8 392 697 случаев заражения, сообщает оперштаб.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что полностью защититься от коронавирусной инфекции человек может только сделав прививку от заболевания, а потом ревакцинировавшись назальным препаратом.

С 30 октября по 7 ноября по указу президента РФ в стране вводятся нерабочие дни. Однако главы российских регионов могут принять решение об эпидканикулах раньше 30 октября или продлить их после 7 ноября. Так, в Подмосковье и Москве они начались с четверга.

В России в последнее время часто фиксируются рекорды по максимуму суточного выявления случаев заболевания и по числу смертей Covid-пациентов.

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