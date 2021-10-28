РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Свыше 130 спортивных мероприятий для жителей Подольска провели в 2021 году, в них приняли участие более 3 тыс. горожан, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Акция «Спорт в каждый двор» в Подольске стартовала в июле 2020 года. Мероприятия проходят в выходные дни на детских и спортивных площадках в микрорайонах округа и стали популярными среди детей и их родителей.

Так, в текущем году было проведено 138 мероприятий с охватом более 3 000 тысяч жителей. На площадке для детей работают аниматоры, инструкторы по воздушно-силовой атлетике. Организаторы проводят музыкальную разминку, веселые игры, активные эстафеты. С желающими проводят тренировку по воркауту. В конце мероприятия каждый участник получает сладкий приз и большой заряд бодрости на весь день.