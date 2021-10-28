РИАМО - 28 окт. За последние сутки в столице выявили 8440 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 1 795 410, сообщает московский оперштаб.

В Москве в четверг стартовал период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Это нужно, чтобы прервать цепочки заражения инфекцией.

Врачи напоминают, что единственным способом защиты от коронавируса является вакцинации. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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