РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Балашихинская торгово-промышленная палата запустила школу для самозанятых «ПроБизнес», в первом семинаре приняло участие около 20 начинающих предпринимателей, сообщил депутат Мособлдумы, председатель Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Парламентарий принял участие в первом семинаре. Данные мероприятия проводятся в режиме видеоконференций.

«В Подмосковье, не смотря на пандемию, произошел взрывной рост предпринимателей, использующих данный налоговый режим. В 2020 году было зарегистрировано 70 тыс. самозанятых, сейчас эта цифра возросла до 263 тыс. человек. Я думаю, что данная школа будет полезна не только начинающим, но и действующим предпринимателям», - сказал Ефимов.

Он пожелал обучающимся разобраться в преимуществах и нюансах «самозанятости» и поблагодарил президента Союза «Балашихинской торгово-промышленной палаты» Анатолия Шестакова за продвижение бизнес-культуры среди новой аудитории в динамичном и безопасном формате ВКС.

В первом семинаре приняли участие порядка 20 человек.

По словам Шестакова, это начинающие предприниматели и ребята, которые хотят попробовать свои силы в бизнесе.

«Для проведения онлайн-лекций приглашены ведущие спикеры, которые расскажут юридические и налоговые аспекты налогового режима, основы маркетинга, научат самопрезентации, а также поделятся опытом коллег на примере лучших практик», - подчеркнул Шестаков.

Курс будет проходить в течении двух месяцев в онлайн-формате. Ожидается, что в нем примут участие порядка 40 человек.