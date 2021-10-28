РИАМО - 28 окт. Специалисты компании «Мосинжпроект» намерены создать первую единую информационную модель одной из перспективных линий метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций метро Москвы.

«В свой день рождения «Мосинжпроект» открывает новую страницу в цифровизации отечественного метростроения. Мы планируем создать информационную модель целой ветки метрополитена. До этого BIM-технологии применялись только при создании отдельных станций. Так, в частности, были спроектированы «Терехово» и «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он уточнил, что с помощью единой информационной модели можно будет более точно определить, сколько понадобится стройматериалов и оборудования. Это позволит не допустить ошибок и коллизий.

По словам Кравцова, использование BIM-технологий поможет ускорить открытие новых участков метро и обеспечить москвичей подземкой около дома.

Также гендиректор отметил, что компания стремится максимально широко использовать цифровые технологии на всех этапах работы над объектом – в проектировании, строительстве и эксплуатации. Входящий в состав холдинга Институт «Мосинжпроект» признан «BIM-компанией года» в составе клуба BIM-лидеров России.

Компании исполняется 63 года. К этому возрасту холдинг накопил солидный портфель BIM-проектов. В их числе как уже реализованные - Большая спортивная арена «Лужники» и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, так и создаваемые – Национальный космический центр (НКЦ) и общественное пространство «Притяжение» в Магнитогорске.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что в столице ведется активная работа над внедрением методологии информационного моделирования (BIM) при проектировании объектов метрополитена.

«Эта разработка, использующая лучшие мировые практики, позволит ускорить процесс создания новых станций и электродепо. Сейчас в рамках выполнения пилотного проекта специалисты активно развивают необходимую базу компонентов, из которых будет состоять информационная модель, и автоматизируют рабочие процессы», – рассказал Андрей Бочкарев.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» ведет свою историю с 28 октября 1958 года, когда был основан одноименный проектный институт. Специалисты «Мосинжпроекта» в советское время приняли участие в создании инфраструктурных объектов, подземных коммуникаций, улично-дорожной сети столицы.

С 2011 года компания является оператором ключевых программ градостроительного развития Москвы. На сегодняшний день – это один из крупнейших инжиниринговых холдингов России. В международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors «Мосинжпроект» занял 114 место среди 250 крупнейших строительных компаний мира.

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