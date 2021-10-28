РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. В Подольске увековечат память видного ученого в атомной отрасли, одного из первых технологов НИИ НПО «ЛУЧ» Льва Ижванова, мемориальную доску установят на доме, где он проживал на Революционном проспекте, сообщил первый замглавы округа Виктор Чуб.

В среду на 15-м заседании горсовета депутаты единогласно поддержали предложение установить мемориальную доску на доме №78/23 на Революционном проспекте, где с 1960 по 2009 год жил Ижванов.

Ранее в администрацию округа обратился директор НИИ НПО «ЛУЧ» по вопросу увековечивания памяти видного ученого атомной отрасли, одного из первых технологов предприятия Льва Ижванова. Участник Великой Отечественной войны награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Ижванов с 20 сентября 1946 года работал на открывшемся в Подольске предприятии на опытных установках Государственного института редких металлов (в настоящее время НИИ НПО «ЛУЧ»). Был первым инженером-технологом, одним из первых организаторов производства. Начинал разработку технологий получения и обработки редкоземельных металлов — тантала, титана, циркония. Одним из первых в стране занялся исследованием и разработкой технологии получения особо чистого бериллия.

В 1960 году его назначили главным технологом завода. Впоследствии он возглавлял крупный производственно-технологический отдел, а затем металлургическую лабораторию. В 1953 году в числе группы сотрудников предприятия за выполнение специального задания правительства, создание технологии по разработке редкоземельных металлов и материалов для атомной промышленности, Ижванова наградили Знаком почета, в 1960 году - Орденом Трудового Красного знамени.

Под его руководством инженеры и технологи института успешно решали задачи по разработке новых видов ядерного топлива. В 1971 году его удостоили Орденом Ленина, в 1972 году стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1983 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный изобретатель РФ». Ижванов проработал на предприятии до 2003 года. В последнее время занимал должность советника генерального директора в НПО «ЛУЧ».