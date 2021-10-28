РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Билет в Музей техники Вадима Задорожного взрослые могут купить только при предъявлении QR-кода и паспорта, а мастер-классы и аттракционы приостанавливают работу в период с 28 октября по 7 ноября, сообщается на официальном сайте музея.

В связи с постановлением губернатора Московской области в Музее техники Вадима Задорожного вводятся дополнительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Для лиц старше 18 лет посещение возможно только при предъявлении QR-кода и паспорта при входе в музей. Находиться в Музее можно только в маске или респираторе. Ограничения не распространяются на детей младше.

С 28 октября по 7 ноября количество продаваемых билетов для посещения музея ограничено. Приобрести их можно в кассе или на сайте tmuseum.ru. При входе в музей после проверки QR-кода электронный билет необходимо обменять на бумажный в кассе.

В эти дни не будут продаваться иммерсивные билеты, а также приостановят свою работу сувенирные магазины и ретромаркет, катание на педальных машинках и ретроавто, мастер-класс по сборке/разборке АК-47, рестораны и кафе. Перекусить можно в полевой кухне с 10:00 до 18:00.

Экспозиции «Автомобили и мотоциклы», «Авиация» и уличная территория будут по-прежнему доступны для посещения. Экскурсии проводятся в штатном режиме. Заказать их можно по телефону: 8(495)662-38-18.

28 и 29 октября, а также 2 и 3 ноября музей работает с 10:00 до 19:00 (касса - до 18:00); 30, 31 октября, а также с 4 по 7 ноября музей работает с 10:00 до 20:00 (касса - до 19:00). Первого ноября – санитарный день.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>