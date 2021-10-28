РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Волонтеры подмосковного Подольска снова будут помогать пожилым горожанам с доставкой продуктов, лекарств и выгулом домашних животных в период пандемии, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерский центр городского округа Подольск продолжает свою работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Волонтеры вновь будут оказывать помощь людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан.

Они бесплатно доставят продукты, лекарства и товары первой необходимости, вынесут мусор, осуществят выгул домашних животных, проконтролируют соблюдение масочного режима в общественных местах.

Оперативный штаб находится по адресу: улица Ульяновых, дом 1 (с 10:00 до 18:00). Телефон: 8(496)750-04-93. Присоединиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Узнать подробности можно по телефонам: 8(496)754-66-81 или 8(496)750-04-93.

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