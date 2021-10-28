РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. В сегодняшнего дня и до 7 ноября в Домодедове будут работать 3 пункта вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В парке «Елочки» прививку можно сделать 30 и 31 октября с 10:00 до 14:00. Еще один пункт будет работать по адресу: Домодедово, ул. Гагарина, д. №52/9. Вакцинироваться там можно 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября с 10:00 до 12:00.

Также с 28 по 31 октября с 10:00 до 16:00 работает пункт вакцинации в ТРЦ «Торговый квартал».

Также на прививку от Covid-19 можно записаться в пункты вакцинации через портал «Госуслуги» или по номеру 122.

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