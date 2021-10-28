РИАМО - 28 окт. Специалисты устранили технические причины, по которым абоненты «Мегафона» в четверг утром не могли оплачивать парковку в столице и пополнять парковочный счет через СМС, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Ране проблемы наблюдались только у абонентов «Мегафона», все остальные операторы связи работали в штатном режиме.

Парковку, кроме СМС, также можно оплатить через паркомат, приложение «Парковки Москвы» и личный кабинет.

По всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства в городе, следует обращаться в единый контакт-центр: +7 (495) 539-54-54, с мобильного телефона - 3210.