РИАМО - 28 окт. Приложения библиотеки «Московской электронной школы» помогут школьникам интересно провести каникулы, контент находится в открытом доступе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, для учеников начальных классов доступна аудиокнига «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». А еще учащиеся смогут послушать басни Ивана Крылова или стихи Агнии Барто.

Старшеклассники и ученики средней школы могут воспользоваться приложением на английском языке, а также узнать биографию Николая Некрасова. Кроме того, они могут пройти аэрокосмический кроссворд.

В библиотеке «Московской электронной школы» доступно более 1,7 тыс. учебных пособий, 245 произведений художественной литературы, а также свыше 149 тыс. образовательных интерактивных приложений.

Во время нерабочих дней – с 28 октября по 7 ноября – столичные школьники ушли на каникулы.