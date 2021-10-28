РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Почти 80 человек и 30 единиц техники тушат пожар в многоквартирном 3-этажном доме на Институтской улице в Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 08:49 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Балашиха, улица Институтская, дом №24. Дом кирпичный, трехэтажный, перекрытия деревянные, двухподъездный, размерами в плане 40 на 20 м, электрифицирован.

«Проводится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 60 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 28 человек и 8 единиц техники», - говорится в сообщении.