РИАМО - 28 окт. Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 мужчин, обвиняемых в хулиганстве в столичном метро, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 12 октября в вагоне Московского метрополитена. Там обвиняемые проявили агрессию к женщине. За пассажирку заступились другие пассажиры. В частности, 50-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Во время конфликта обвиняемые угрожали людям и применили насилие. В частности, они хватали окружающих за разные части тела и одежду.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее этих участников конфликта суд заключил под стражу до 15 декабря.