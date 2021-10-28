РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. В подмосковном Домодедове квадроциклы повредили засеянные поля племзавода Повадино в деревнях Коченягино, Угрюмово и Юсупово, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Нарушители уничтожили 20% будущего урожая. Они будут привлечены к административной ответственности.



Четырехколесные мотовездеходы должны передвигаться только по специальным территориям. Любой проезд квадроцикла по трассе – незаконен, а движение по неподготовленному грунту неизбежно наносит ущерб природе. Засеянные поля – частная территория племзаводов, на которую нельзя вторгаться без разрешения собственника.

Тех, кто стал свидетелем подобного происшествия, просят обращаться в полицию.