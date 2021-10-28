РИАМО - 28 окт. Для работодателей Московской области запускают специальный сервис, который позволит передавать информацию о переводе сотрудников на удаленный формат труда. Для того, чтобы им воспользоваться, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«В Московской области в соответствии с постановлениями губернатора введены дополнительные меры по борьбе с Covid-19. В рамках этих мер работодатели должны перевести часть сотрудников на дистанционный формат работы. Отчитаться об этом они могут через региональный портал госуслуг», – подчеркнул министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что в прошлом году работодатели подали более 20 тыс. заявлений на услугу по передаче сведений о режиме работы.

Услуга «Подача сведений о режиме работы сотрудников в период повышенной готовности» доступна на региональном портале. Для передачи данных следует заполнить онлайн-форму.

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