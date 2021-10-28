РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Электроснабжение микрорайона Опалиха О2 в подмосковном Красногорске восстановили в полночь, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

В среду житель улицы Дежнева сообщил, что в жилых домах комплекса с 15 часов отсутствует свет. Корреспонденту «РИАМО в Красногорске» удалось выяснить, что причиной стало повреждение на кабельных сетях.

Специалистам потребовалось более 9 часов, чтобы устранить неисправность. Подача электричества возобновилась в 00:04.