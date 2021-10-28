РИАМО - 28 окт. Покупая автомобиль с пробегом, стоит смотреть на его юридическую чистоту, год выпуска и количество владельцев, сообщил руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

«Когда речь идет о б/у рынке, особенно об относительно молодых автомобилях, до 5 лет, нужно смотреть на юридическую чистоту покупки. На рынке подержанных машин много залоговых автомобилей. Если человек, который продал автомобиль, не будет выплачивать деньги по кредиту, у покупателя могут просто забрать транспортное средство. Если автомобиль находится в розыске, то после покупки у вас возникнут проблемы при его постановке на учет», – сказал Едрышов в интервью радио Sputnik.

Для начала покупателю стоит посетить сайт Госавтоинспекции и по VIN-номеру проверить, не находится ли автомобиль в розыске, число его владельцев, а также историю его ДТП.

А сайт Федеральной нотариальной палаты покажет, не числится ли автомобиль в реестре заложенного имущества.