РИАМО - 28 окт. В столичном районе Ясенево планируют построить многофункциональный спортивный комплекс «Самбо-70», концепцию и технологическое задание для Ледового дворца разработали совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Спорткомплекс возведут на месте долгостроя. Завершить работы планируется во втором квартале 2023 года.

«На этом участке город построит Ледовый дворец для школы «Самбо-70», где спортсмены экстра-класса и простые москвичи смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием», - сказал глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Комплекс появится на месте заброшенного пустыря с котлованом. Ранее здесь планировали построить торговый центр, однако инвестор нарушил условия договора аренды и не провел необходимых работ. В 2018 году задолженность по аренде земельного участка составила 34 млн рублей

В прошлом году по решению суда договор аренды расторгли, а октябре этого года непостроенный торговый центр сняли с кадастрового учета.