РИАМО - 28 окт. 27 октября президент России Владимир Путин назначил на должность уполномоченного по правам ребенка сенатора от Пензенской области Марию Львову-Белову.

Мария Алексеевна родилась 25 октября 1984 года в Пензе. В 2002 году она окончила училище (сейчас — колледж) культуры и искусств им. А. А. Архангельского по специальности «дирижер эстрадного оркестра». В 2003-2005 годах Мария Алексеевна училась в Самарской государственной академии культуры и искусств (сейчас — Самарский государственный институт культуры). В 2019 году Львова-Белова поступила в Пензенский государственный технологический университет на направление «менеджмент». Выпускница «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В 2008 году стала соучредителем региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», с 2009 года руководила ей («Благовест» ликвидировали в 2020 году).

В 2014-2020 годах была исполнительным директором автономной некоммерческой организации «Квартал Луи», которая реализовывала проекты по созданию инклюзивного пространства для молодых людей с инвалидностью, которые остались без родительского попечения. Первым проектом «Квартала Луи» стала коммуна «Дом на Березовском», открытая в 2014 году: там могли совместно проживать пять человек с инвалидностью, передвигающихся на колясках, и в адаптированном пространстве их готовили к самостоятельной жизни. В 2017 году организация открыла реабилитационный центр «Дом Вероники», где работали с молодыми инвалидами, испытывавшими трудности в самообслуживании и требовавшими постоянного сопровождения. В 2020 году под руководством Львовой-Беловой начало работу арт-поместье «Новые берега» — инклюзивная резиденция, где могли жить около 120 людей с разной формой инвалидности и семьи, воспитывающие или усыновившие таких детей.

В 2014-2019 годах Мария Алексеевна была членом Общественной палаты Пензенской области IV и V составов. С июня 2017 года по январь 2019 года Львова-Белова была членом Общественной палаты РФ VI состава. В январе 2018 года стала доверенным лицом Владимира Путина в Пензенской области во время президентских выборов. В 2019 году вступила в «Единую Россию».

С 2020 года — сенатор Российской Федерации, является представителем правительства Пензенской области. Также Мария Алексеевна является членом комитета Совета Федерации по социальной политике.

В сентябре 2020 года Мария Львова-Белова вошла в топ-100 лучших управленцев страны, став победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России».

За достигнутые успехи в сфере благотворительности Мария Алексеевна была награждена в 2018 году почетной грамотой президента РФ, в 2016 году — орденом Святого равноапостольного великого князя Владимира III степени.

Мария Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом. В семье воспитывают девять детей, четверо из которых — приемные. Под опекой супругов находятся еще восемь детей.