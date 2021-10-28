РИАМО - 28 окт. С начала этого года в столице выполнили свыше 1,5 млн анализов качества питьевой воды, воду проверяют специалисты и автоматические анализаторы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Качество питьевой воды контролируется круглосуточно по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю», - отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На сегодняшний день водопроводные сети столицы превышают в длину 13 тыс. км. Каждый день мегаполис потребляет порядка 3 млн кубометров воды, которая поступает из рек и водохранилищ Московской, Тверской и Смоленской областей.

В столице работают 4 станции водоподготовки, которые могу выпускать свыше 6 млн кубометров чистой воды в сутки. У московской воды средняя категория жесткости, она колеблется в пределах 1,9-5,7 градуса.

450 сотрудников лабораторий каждый день проводят свыше 6 тыс. анализов по разным показателям. Кроме того, на станциях водоподготовки, источниках и в самой сети действуют более 500 приборов автоматических анализаторов.

28 октября считается днем рождения Московского водопровода. Старейшее инженерное сооружение начало работу в 1804 году.