РИАМО - 28 окт. В Госдуме РФ попросили потерявших обоняние россиян установить газовые датчики, которые предупредят об опасности взрыва, сообщает «Вечерняя Москва».

Депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Галина Хованская подчеркивает, что такие устройства должны иметь в первую очередь представители старшего поколения.

«Пока у нас в каждом многоквартирном доме не появятся газовые детекторы, взрывы будут повторяться», — отметила Хованская.

Она добавила, что в этом вопросе не стоит ориентироваться на собственную бдительность, потому что в любом случае существует человеческий фактор.

«Эксперты газовой службы не всегда тщательно проверяют устройства, когда наведываются в наши дома. А эти приборы при появлении избыточного газа автоматически отключают электричество, исключая тем самым возможный риск взрыва. После этого можно сразу обращаться в диспетчерскую аварийную службу с сообщением об утечке. Система должна так работать и никак не иначе», — отметила Хованская.

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