РИАМО - 28 окт. Начинающих бизнесменов приглашают поучаствовать в образовательной столичной программе «Академия инноваторов». Заявки можно подать до 28 ноября, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В программе могут участвовать начинающие предприниматели с инновационными идеями. Или у участников должно быть желание принять участие в проектах, где пригодится их опыт. Заявки принимают по ссылке. За участие не нужно платить.

«Первый поток стартует 1 декабря. В нем предусмотрено 500 мест. Обучение рассчитано на 4 месяца. Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Реализует программу Московский инновационный кластер», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Участники смогут посетить лекции, а еще индивидуальные сессии с наставниками. Начинающим предпринимателям помогут определить рыночную нишу, составить бизнес-план. Кроме того, участники получат рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций.

Те, кто пройдет программу, получит доступ к сервисам Московского инновационного кластера и специализированным финансовым инструментам столичного правительства.

В программе могут участвовать россияне из любого города страны. Однако участник должен быть совершеннолетним.